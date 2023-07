A második negyed elején csak a kapufák csattanását lehetett hallani mindkét oldalon, aztán négy perc játék után megvillant az olimpiai bajnok Varga Dénes, és szabaddobásból csavart csodálatos mozdulattal a kapuba. A spanyolok ötméteresből egyenlíthettek volna, de Vogel hárította a 37 éves Felipe Perrone büntetőjét – az FTC hálóőre ellen az amerikaiak három ötöst hibáztak. A rivális így is gyorsan egyenlített, Alberto Munarriz szép kapásgóllal talált be, majd Perrone is hasonló szögből tudott eredményes lenni. A másik oldalon már a harmadik magyar előny maradt ki, Perrone viszont elkapta a fonalat és ezúttal középről lőtt a hálóba. A magyarok még a szünet előtt egyenlíthettek volna, de újabb fór maradt kihasználatlanul.

Varga Dénes (b) és a spanyol Alberto Munarriz Egana a férfi vízilabdatorna negyeddöntőjében játszott Magyarország–Spanyolország mérkőzésen a fukuokai vizes világbajnokságon 2023. július 27-én

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

A harmadik játékrészt emberelőnyös góllal kezdték a spanyolok, így háromra nőtt a különbség, de a kapitány Jansik Szilárd gyorsan válaszolt. Manhercz lövése előbb a jobb, majd a bal oldali kapufát érintve kifelé pördült, és Nagy Ádám ejtése is a felső lécen landolt. A pechsorozatot Angyal Dániel törte meg, emberelőnyben húzásból talált be. A spanyolok hosszabb gólcsendjét Munarriz törte meg, elöl viszont megint nem jutott el a kapuig a labda a magyar emberelőnyben. Német Toni a lehető legjobbkor, 12 másodperccel a negyed vége előtt óriási vízi csatában „brusztolta be” magát a kapu elé és húzott a hálóba, a spanyoloknak viszont még így is maradt idejük egy emberelőny kiharcolására, Vogel azonban védett.