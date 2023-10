Az európai mezőny elején olyan óriások állnak, mint a török Fenerbahce, vagy a jelenleg „száműzetését" töltő orosz Jekatyerinburg. Hogyan lehet megközelíteni, vagy akár legyőzni ezeket a riválisokat?

Egyetlen útja van: a következetes stratégiai tervezés és az erre épülő aprólékos, koncentrált napi munka. Természetesen az anyagi lehetőségeinket is tovább kell bővíteni, hiszen az példa nélküli, érthetetlen és véleményem szerint tarthatatlan is, hogy Miskolc vezetése egyetlen forinttal sem támogatja a város „bajnokok ligájában" szereplő csapatát. Remélem ebben lesz változás a nagyon közeli jövőben. Ezen kívül szükség van arra is, hogy a régió nagyvállalatai mellénk álljanak, ezzel kapcsolatban van néhány biztató tárgyalásunk. Ha ezek sikerrel zárulnak, akkor középtávon megcélozhatjuk Európa csúcsát is!

