Nyilván nagyobb kerettel indulunk el, amelyet az elmúlt hónapok edzései, illetve a klubmérkőzéseken látottak alapján állítottam össze. Sok a fiatal, vannak kereten kívüli meghívottak is, akár két teljes csapatra is kettébontható a társaság, ami a még minőségibb taktikai felkészülést is segíti.