Az első félidő nagyobb részében a Kecskemét térfelén folyt a játék, óriási volt a Debrecen labdabirtoklási fölénye. Helyzetekben ugyanakkor ez nem nyilvánult meg, Dzsudzsák fejesén kívül a hazaiak sokáig nem tornáztatták meg a vendégek NB I-es újonc kapusát, Kersák Rolandot. A KTE kontrákkal próbálkozott, labdaszerzés után többször is sikerült gyorsan az ellenfél kapuja elé érnie, de igazán veszélyes lehetősége nem volt. A 38. percben Karakó 11-est ítélt Bódi buktatásáért, a sértett már oda is állt a labda mögé, végül azonban VAR-vizsgálat után a játékvezető visszavonta a büntetőt. A játékrész hosszabbításában Dzsudzsák megpattanó lövését védte bravúrral Kersák.

A szünet után kissé visszaesett az iram, és az is változást jelentett, hogy átvette az irányítást a Kecskemét. Megyerinek többször is nagyot kellett védenie, de aztán váratlanul a DVSC jutott gólszerzési lehetőséghez, miután Belényesi fejbe rúgta ellenfelét, a bíró pedig VAR-vizsgálatot követően büntetőt ítélt. A 11-est Dzsudzsák értékesítette magabiztosan. A hajrában, így a hétperces hosszabbításban is megpróbáltak egyenlíteni a vendégek - a ráadásban Lukács nagy helyzetben hibázott -, de végül a házigazdák sikeresen őrizték előnyüket. Sőt, a végén Kocsis még kihagyott egy ziccert is.

OTP Bank Liga, 28. forduló:

Debreceni VSC-Kecskeméti TE 1-0 (0-0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 5244 néző, v.: Karakó

gólszerző: Dzsudzsák (68., 11-esből)

Debreceni VSC: Megyeri - Baranyai, Dreskovic, Lagator, Ferenczi - Dzsudzsák (Romancsuk, 85.), Ojediran (Manrique, 65.), Szuhodvoszki (Loncar, 63.) - Vajda (Szécsi, 76.), Bárány, Bódi (Kocsis, 64.)

Kecskeméti TE: Kersák - Nagy O. (Szabó A., a szünetben), Belényesi, Katona L. - Szűcs, Meszhi (Derekas, 70.), Zsótér (Nikitscher, 70.), Zeke (Leoni, 82.) - Pálinkás (Banó-Szabó, 59.), Lukács, Horváth K.

A bennmaradásért küzdő Kisvárda simán verte az Újpestet

A Kisvárda 4-1-re nyert otthon az Újpest ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulójának szombati nyitányán. A bennmaradásért küzdő, 11. helyezett hazai csapat ezzel tíz pontra csökkentette hátrányát az előtte álló fővárosi együttessel szemben úgy, hogy már csak öt forduló van hátra. A Kisvárda a bajnokságban négy nyeretlenül megvívott mérkőzés után győzött, és a december 16-i összecsapásuk után megint négy gólt szerzett az Újpest ellen.

Fotó: Moricz Csaba / Forrás: Facebook / Kisvárda FC

Huszonhat fokos melegben, zavartalan napsütésben kezdődött a mérkőzés, melyen hamar vezetést szerzett a Kisvárda: a nyolcadik percben Makowski remek indításával Navratil lépett ki és a kifutó Banai fölött átemelte a labdát. Jóval kezdeményezőbb volt ellenfelénél a hazai csapat, ezt újabb helyzet és kapura lövés jelezte, majd megszületett a második gól is: Koburi labdaeladása után Mesanovic passzolt higgadtan a vendégek kapujába.

A Kisvárda letámadásával meggyűlt a baja az Újpestnek, melynek védelme többször bizonytalankodott, támadást pedig alig tudott végigvinni a fővárosi együttes. A 28. percben azonban Ambrose remek kiugratást kapott a félpályáról Geigertől, majd a 16-oson belül Kovács Marcell eléje vetődve elkaszálta őt. A tizenegyest Ljujic a jobb alsó sarokba lőtte. Nem sokáig örülhetett azonban az Újpest, hamarosan újabb hazai gól született szabadrúgás utáni fejesből. A vendég együttesnek a 11-est eredményező elfutáson kívül nem volt érdemi támadása, illetve a büntető volt az egyetlen kaput eltaláló kísérlete.