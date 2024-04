Papíron Fucsovics meccse ígérkezett nehezebbnek a top 30-as Griekspoor ellen, viszont Marozsán sem mehetett biztosra a balkezes salakspecialista ellen – írta meg a Magyar Nemzet.

Marozsánnak szoknia kell a salakot

A világranglistán elfoglalt 39. helyével jelenleg a legelőkelőbben jegyzett magyar játékost 17.-ként emelték ki a szervezők, és csak a második fordulóban mutatkozott be, mivel átvette a sérülés miatt visszalépett, címvédő Carlos Alcaraz helyét a főtáblán. Szerdán mindössze 47 percet töltött a pályán, mivel a francia Luca van Assche (99.) a második szettben sérülés miatt feladta a meccset. A csütörtöki folytatásban egy igazi salakspecialista következett az argentin Facundo Diaz Acosta személyében. Marozsán a Németország elleni Davis-kupa-párharc előtt is beszélt arról, hogy nem szeret balkezesek ellen játszani, s akkor Tatabányán ki is kapott Dominik Köpfertől – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

Ráadásul Díaz Acosta elmondhatta magáról, amit Marozsán egyelőre még nem: ATP-torna-győztes, idén februárban hazai pályán, Buenos Airesben szerzett trófeát, természetesen salakon.

– Edzettem az elmúlt napokban a francia Ugo Humbert-rel, aki szintén balkezes, és a meccs előtt is balkezes beütőpartnerem lesz – árulta el felkészüléséről a meccs előtt Marozsán. A magyar teniszező jól kezdett, de argentin ellenfele lendületbe jött, s végül Marozsán 6:1-re kikapott, így nem jutott be a negyeddöntőbe.

Okos volt a taktikája, nekem pedig ez csak a második salakos mérkőzésem idén, így nem tudtam rá jól reagálni. A döntő szettben már tanácstalan is voltam, ő pedig erőre kapott. Csalódott vagyok, és fáj a vereség, ez egy jó sorsolás volt, hiszen nem olyan kaliberű játékossal kellett összecsapnom, mint mondjuk Casper Ruud vagy Carlos Alcaraz, de egyetlen játékos sem nyer meg minden meccset, még szoknom kell a salakot, és már Madridra koncentrálok

– fogalmazott a magyar játékos, aki szombaton utazik át a spanyol fővárosba.

A felkészültség győzelmet ért

Fucsovics Mártonra nehéz ellenfél várt Bukarestben. A világranglistán 82. magyar játékos a selejtezőből érkezett Valentin Vacherot búcsúztatása után, a tizenhat között a második kiemelt holland Tallon Griekspoorral csapott össze, aki 25. a világranglistán. Az előző két találkozójukat a nyíregyházi teniszező nyerte 2022-ben Rotterdamban, majd tavaly Wimbledonban – olvasható az Origo oldalán. A harmadik csata nehéz körülmények között indult, ugyanis eredetileg délelőtt rajtolt volna a mérkőzés, ám az éjszakai eső után a szervezők átírták a programot, és 16 óra körülre tették a mérkőzést. A felek kiegyenlített és magas színvonalú küzdelemben jutottak el 5:5-ig, majd a folytatásban Fucsovics kétszer is elvette Griekspoor szerváját, s másfél óra elteltével a holland mehetett gratulálni a magyar játékosnak.