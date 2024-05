Pigniczki labdával 34,850 pontot kapott, ami abszolút egyéni csúcs, korábban ugyanis egyik szerrel sem tudott ilyen magas értéket elérni nemzetközi versenyen. Az eddigi rekordját a szombati egyéni összetett döntőben bemutatott labdagyakorlatára kapott 34,700 pont jelentette.

A mai gyakorlatom még jobban sikerült. A tegnapi után mindkét edzőm azt mondta, holnap csak ezt ismételjem meg, és az már tökéletes lesz

– mesélte.

Hozzátette, némileg túl is teljesítette a szombati produkcióját, mert ezúttal olyan gyors volt a szőnyegen, hogy – most először – a végén négy forgást mutatott be, holott az edzéseken csak három szokott beleférni az időbe.

A második helyezett Pigniczki Fanni a ritmikus gimnasztika Európa-bajnokság szerenkénti döntőjének eredményhirdetésén a Papp László Sportarénában 2024. május 26-án

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Az ezüstérem megszerzése után nem volt sok ideje az ünneplésre, hiszen még várt rá a szalag fináléja is, de elmondása szerint szerencsére elég sok ideje volt – körülbelül másfél óra – a két gyakorlat között.

„Az első tíz perc azzal telt, hogy még örültünk, de utána mindenkinek a hozzáállásán az érződött, hogy folytatódik a verseny, még nincs vége. Próbáltam a szalagból is a maximumot kihozni” – nyilatkozta.

Hangsúlyozta, nagyon sokat tanult és sok tapasztalatot szerzett az eddigi versenyeken, ezért egy jól sikerült gyakorlat után, éremszerzést követően is képes tovább küzdeni és összpontosítani a következő feladatára.

A 24 éves Pigniczkinek a 2017-es budapesti verseny volt az első felnőtt Európa-bajnoksága, de azt egyelőre nem tudja megmondani, hogy indul-e még kontinensviadalon, vagyis folytatja-e pályafutását a nyári, párizsi olimpia után.

Erről még nem döntöttem. Ezt annak alapján fogom eldönteni, hogy milyen állapotban leszek, mennyit érzek még magamban, mennyit tudnék még kihozni magamból. Akár igen, akár nem, ez mindenképpen nagyon emlékezetes Európa-bajnokság marad számomra, és szerintem örökké a kedvencem lesz

– szögezte le.

Edzője, Gelle Noémi úgy fogalmazott, tanítványa mentális állapota nem volt megfelelő az év elején. Hangsúlyozta, nem az elvégzett munka volt rossz, de a mentális felkészítés része nem úgy hangolódott össze a testével és a felkészülésükkel, ahogyan kellett volna, de ezt a taskenti világkupaversenyre nagyon sok beszélgetéssel sikerült rendbe hozniuk.

„Üzbegisztánban volt az első olyan áttörés, amikor éreztem, hogy megérkeztünk! Utána hazajöttünk, folyamatosan edzettünk, és a mentális állapotát is összeraktuk. Ezt sikerült most belőle összehozni” – nyilatkozta az MTI-nek.

Gelle leszögezte, Pigniczki vasárnap nagyon jól teljesített, nagyon elégedett mindkét gyakorlatával. Hozzáfűzte, bírói szempontból természetesen tudja, mi az, amiben még javulhat és több pontot szerezhet, de abszolút elégedett azzal, amit most látott. Mint rávilágított, mindkét szerrel jobbat produkált, mint a selejtezőben.

Az edző elmondta, Pigniczki a jövő hétre pihenőt kapott, utána pedig még két világkupaversenyen indul az olimpia előtt.