Május végén derült ki, hogy a 2022-ben román színekre váltó Rapport Richárd hamarosan megint magyar zászló mellett fog versenyezni. A 28 éves nagymester két éve hozta azt a meglepő döntést, hogy román színekben folytatja, miután a világbajnokjelöltek nyolcfős versenyén még magyar színekben ért el nyolcadik helyezést – írta meg korábban az Origo.

Legyőzte a világelsőt

Rapport a váltás ellenére sem tudott előrelépni, s így aligha meglepő, hogy hazatért Romániából és szerepelni fog a magyar csapatban a szeptemberi, hazai rendezésű sakkolimpián. A 2004-ben világbajnoki döntőt játszó Lékó Péter is bekerült a magyar válogatott sakkolimpiai csapatába, és így kijelenthető, hogy erősen nőttek a magyar csapat éremesélyei. Egyébként Lékó és Rapport is szerepelt abban a magyar válogatottban, amely 2014-ben második lett a tromsői sakkolimpián. Az akkor csapatnak Polgár Judit és Almási Zoltán is tagja volt, tíz év után is az ő visszatérésük jelentené a legnagyobb erősítést. A sakkozók rapid csapatvilágbajnokságán Rapport óriási sikert ért el, hiszen a világranglistát vezető norvég Magnus Carlsent sikerült megvernie – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. A magyar nagymester sikerének értékét növeli, hogy sötéttel és mindössze 23 lépésben érte el a diadalt. Bár az asztanai viadalon nem nemzetek versenyeznek egymás ellen, Rapport győzelme mindenképpen dicsőséget jelent Magyarország számára, hiszen erre a sikerre sokan fel fogják kapni a fejüket a sportág berkein belül, de azon kívül is. A szeptemberi, budapesti sakkolimpiára készülő Rapport a Chessy nevű együttes éltábláján járult hozzá az 5-1-es győzelemhez a norvég sztárt felvonultató WR Chess Team ellen. A 45. sakkolimpiát egyébként 2024. szeptember 10. és 23. között rendezik Budapesten.