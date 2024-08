Szoboszlai nemcsak passzol, bokszol is

Szoboszlai az előző meccshez hasonlóan ezúttal is kezdő volt, és 71 percet töltött a pályán, csakúgy, mint a csapat több kulcsembere, például az első gólt szerző Mohamed Szalah vagy a két gólpasszt kiosztó Harvey Elliott. A Liverpool Szalah találata után Fábio Carvalho góljával már 2–0-ra húzott el az első félidőben, ám a 40. percben Kai Havertz révén szépített az Arsenal. A második negyvenöt percben is maradt a 2–1, így Slot egyelőre hibátlan a Liverpool élén, még ha ezek csak felkészülési meccsek is. Szoboszlai ezúttal nem góllal, hanem a középpálya közepén rendkívül hatékony játékkal tűnt ki a mezőnyből – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

A magyar középpályás 94 százalékos pontossággal passzolt (34/36), amivel a Real Madridból visszavonuló passzmestert, Toni Kroost idézte, ráadásul hét passza volt a támadó harmadban, adott egy kulcspasszt, emellett volt négy labdaszerzése és kettőből két sikeres szerelési kísérlete. Szoboszlai kiváló formának örvend, és a Liverpool felkészülési szezonja remek hangulatban zajlik a tengerentúlon. Az angol csapat játékosai egy különleges edzésprogrammal is készültek, ugyanis bokszedzésen jártak, ráadásul nem is akárhol. Szoboszlai Dominik és csapattársai Philadelphiában, a híres Rocky-filmek helyszínén húztak kesztyűt és léptek a kötelek közé – olvasható az Origó oldalán. Az angol klub a közösségi oldalán több fotót is közzé tett a nem mindennapi élményről, akárcsak a 23 éves magyar focista, aki az Instagram-oldalán osztott meg néhány képet a rajongóival.