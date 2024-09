SZŰZ

A Merkúr már a jegyedben jár, ahogy a Nap is. Igazán elemedben vagy. Szinte csak gondolnod kell valamire, és abban a pillanatban teljesül is, úgyhogy a pozitív gondolkodásra kellene hangolódnod. A legtöbbet persze a hálával érheted el, és azzal, ha másoknak is örömet, boldogságot kívánsz.