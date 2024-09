Május végén derült ki, hogy Lékó Péter és Rapport Richárd is ott lesz a hazai első csapatban, amely így jelentősen megerősödve a kilencedik kiemelt (2663 Élő-átlag) a versenyen. A 2004-ben világbajnoki döntőben szerepelt Lékó és az elmúlt időszakban román színekben induló Rapport is tagja volt a legutóbb érmes, 2014-ben második válogatottnak. Akkor Lékó játszott az első táblán, Rapport a negyediken, most Rapport lesz az éltáblás, őt Lékó követi. A harmadik tábla az orosz születésű Szanan Szjugirové, még a kieséses világbajnokságon nyolcaddöntős és kilencedik olimpiájára készülő Berkes Ferenc és legfiatalabbként a harmadik olimpiáján szereplő Gledura Benjamin kapott helyet a csapatban.

A nőknél (2342) a 17 éves Gaál Zsóka játszik az első táblán, a válogatottat 2006 óta erősítő Hoang Thanh Trang a másodikon, Terbe Julianna a harmadikon, Papp Petra a negyediken, a tartalék pedig a rutint és tapasztalatot képviselő Lázárné Vajda Szidónia lesz.

A nyílt kategóriában - az oroszok távollétében - az Egyesült Államok, India és Kína lehet harcban a végső győzelemért, mindhárom együttes 2700 feletti átlag Élő-ponttal rendelkezik. A Fabiano Carunával és Wesley Sóval felálló amerikaiak (2757) még úgy is nagy esélyesek, hogy a világranglistán második Hikaru Nakamura nem játszik.