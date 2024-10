Így hangolódtak a meccsre a magyar szurkolók

A zenicai stadion környékén már két-három órával a meccs előtt gyülekeztek a szurkolók, akik a szerb konyha remekeit – például a helyben frissen készült pljeskavicát vagy a csevapcsicsát – kóstolhatták meg. Azonban a magyar szurkolók nemcsak a Szarajevótól hetven kilométerre északnyugatra fekvő településen fordultak meg, hanem a bosnyák fővárosban is, ahol sokan kisebb csoportokban ellátogattak a Gazi Husrev-bég mecsethez, vagy éppen az Emberiesség Elleni Bűncselekmények és Népirtás Emlékmúzeumába. Akik korábban érkeztek, azoknak az esti meccs előtt még volt idejük az éppen negyven évvel ezelőtti, szarajevói téli olimpia elhagyatott bobpályáját is megtekinteni. Estére aztán Zenicába is megérkeztek a magyar szurkolók, akik mind az 550 jegyet megvették a vendégszektorba.

A szurkolók vonulásáról készült videót itt tekintheti meg: