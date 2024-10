A szünetben hármat is cserélt az FTC, ennek ellenére a második félidő első húsz percében a hazaiak játszottak jobban és veszélyesebben. Előnyét viszont nem tudta növelni a Győr, a vendégek pedig Traore kiugrása után egyenlítettek. A hajrára fordulva a vendéglátók egyre fáradtabban mozogtak, Pascal Jansen együttese többször is közel került a gólhoz, majd a 80. percben büntetőt kapott, amit Erdős játékvezető videózás után - a Bitrinek felmutatott piros lappal együtt - visszavont. A Ferencváros legnagyobb helyzeteit is kihagyta, ezért nem tudott egyenlíteni, így másodszor veszített pontokat a szezonban.