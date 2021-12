Teljesen lenyűgözte a rajongóit Vasvári Vivien, akit a Feleségek luxuskivitelben című reality tett ismertté, de azóta több tévéműsorban is feltűnt, többek közt a Farm VIP első szériájában is szerepelt a TV2-n. Válása környékén sokat cikkeztek a magánéletéről a lapok, de úgy tűnik, új párja mellett visszafogotttabb, pont ezért is lepődtek meg a rajongók, hogy milyen szexi fotózást vállalt – a domina szettben most láthajták másodszor az Instagramján.