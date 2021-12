– Több mint tíz évig éltem Nyíregyházán: ott jártam általános iskolába, gimnáziumba és egyetemre. Gyakran felkeresem a megyében élő nagyszüleimet. Ők is mezőgazdasággal foglalkoznak, ezért is áll hozzám közel például a tehenek fejése, és tudok bánni az állatokkal is.