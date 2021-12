ByeAlex Facebook-posztjában egy kérdést intézett követői felé. Arra volt kíváncsi, a következő X-Faktorban kit látnának szívesen a mentorok székeiben. Az énekes megemlíti, hogy esetleg Malek Miklós ex-mentor is lehetne tagja újra a brigádnak, természetesen önmagához hűen mindezt kisbetűvel.

ByeAlex posztja, bár a követői körében nagy sikert aratott és lelkes hozzászólások garmadát kapta, nem mindenkinek tetszett. Sári Évi énekes-színésznő ugyanis az Instagram sztorijában fakadt ki.

"Mikor lett ez a pasi ilyen felfuvalkodott, nagyképű kis majom?" – írta Évi egy hányós emotikon kíséretében.

Forrás: Kalmár Csaba Tibor

ByeAlex privát közösségi oldalán csak ennyit írt válaszként, felettébb kínos módon: "Lehet, hogy buta vagyok, de sosem hallottam erről a néniről, mindenesetre a humoromat nem érzi a mami." Ez sem maradt válasz nélkül.

"A kérdés azért merült fel bennem, mert már máskor is láttam tőle számomra fura posztokat, de ez a mostani szerintem túlzás volt és rossz példa. Szerinte nem értem a humorát, szerintem meg nem volt vicces. Sokkal inkább cinikus" - kezdte válaszát Sári Évi.

Úgy véli, hogy ByeAlexnek nem ártana egy kis tiszteletet és alázatot is mutatnia, tanítania. "Sajnos ebből a posztból inkább a 'ki ha én nem' mentalitás jön le. Azt gondolom, hogy tisztelni kell az idősebb generációt, még ha nem is egyezik az ízlésünk, a zenei világunk. Gondolom nem véletlenül ültek ők sem abban a székben, amiben a mostaniak... Igaz akkor kevésbé volt hangsúlyos egy-egy mentor körmének a színe, vagy a hajában lévő minta, mint most, de talán ez nem is volt olyan nagy baj" - írta.

Eztán pontokba szedte, mit gondol ByeAlex nagyképű szövegéről. "1. Ha én NÉNI, vagy MAMI vagyok, akkor te BÁCSI. Ugyanis számomra is meglepetés volt, amikor ma rád kerestem, hogy már te is 37 éves vagy.

Pár év különbség van köztünk mindössze, így ez kicsit vicces.

2. Valakinek az életkorára tenni szurkálódó megjegyzést butus dolog, ugyanis az, hogy ki hány éves, az nem érdem, vagy teljesítmény, csak egy állapot. Aki most fiatal (vagy annak érzi magát), az is lesz öreg. 3.Semmi gond, hogy nem tudod ki vagyok. Én sem ismerem a munkásságodat. Nem ugyanaz a célközönségünk és az ízlésünk, de ez egyáltalán nem baj. Ha egyszer úgy adódik szívesen látlak valamelyik színházi előadásomon, sok olyan van, amire büszke vagyok" - fejezte be a posztot Sári Évi.

A poszt alatt több ismert zenész, színész jelezte, hogy támogatja Sári Évit. "Aaaaannyi mindent tudnék most írni... de jobb ha nem teszem, mert tele lenne válogatott cifrasággal! Mindenesetre hatalmas pacsi neked! Királylány vagy, és minden szavaddal, maximálisan..." - jelezte Singh Viki.

"Tisztelet!!! Sajnos ez a szó, amit nem ismer a legtöbb mai előadó! Én nemrég egy tévéműsorban találkoztam ezzel....szemtől szemben! Sajnos engem nem érdekel a produktum, ha valaki az életben gyökér!" - írta Nagy Adri.

Forrás: borsonline.hu / Origo