Nyíregyháza. Laskai Lili, vagyis művésznevén Lil G főleg a szókimondó dalszövegeiről ismert: szerzeményeiben általában határozottan megmondja a magáét a munkásságát kritizálóknak, őszintén vall a lelki problémákról, vagy éppen egy partizós slágerrel színesíti a rajongók nyári bulijait. Most egy teljesen új oldaláról mutatkozik be a közönség előtt.



Hamarosan hallható



A nyíregyházi előadó a közelmúltban írt arról közösségi oldalán, hogy következő alkotása egy szerelmes szám lesz, és úgy érzi, hogy már régen írt ennyire jó dalt. Lili korábban is énekelt csalódásairól, azonban romantikus hangulatú szerzeménnyel eddig még nem jelentkezett, így a rajongók már nagyon kíváncsiak rá, hogy kedvencük hogyan prezentál egy szerelmes dalt. Az új produkcióhoz a videóklipet is leforgatták, erről a rapper néhány rövid felvételt is mutatott a követőinek. A bejegyzéseknél Lil G azt ígérte, hogy nem kell sokat várni a friss nótára: két hét múlva tervezi a klippremiert.