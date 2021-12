Büszke apaként osztott meg egy különleges videót közösségi oldalán Mészáros Árpád Zsolt. A nyíregyházi színész, énekes már korábban is megmutatta rajongóinak, hogy fia, Bende mennyire tehetséges, azonban most egy új mérföldkövet ünnepelhetnek.

Szerelmével szerepel



Bende korábban több videót is feltöltött az egyik legnépszerűbb videómegosztó portálra, de azokban még nem saját dalait énekelte, hanem feldolgozásokat. Most azonban végre elkészült az első önálló alkotásával is: a dal a Félsz címet kapta, és egy videóklipet is forgattak hozzá.



A videó több meglepetéssel is szolgált: egyrészt nemcsak Bende, hanem a barátnője, Laura is szerepel a kisfilmben, másrészt a fiatal énekes egy új oldalát is megmutatta, hiszen rappeléssel színesítette a produkciót. Bende nem csak a dalszöveget írta meg, a klip készítésében is aktívan kivette a részét, rendezőként jegyzi a kisfilmet.