Szerda este bejelentette a TV2, hogy kik csapnak össze az Exatlon All Star évadában - írja a Ripost.

Nagy nevek mondtak igent az Exatlon All Star évadára, az előző három széria mezőnyéből bivalyerős új Kihívó és új Bajnok csapat jött össze. Viszont van valaki, aki láthatóan nem hiányzott a nézőknek. Ő Pap Dorci, aki a második évad meghatározó játékosa volt a Kihívóknál, és a karakán kiállása miatt sok konfliktus szereplője is. Az Exatlon Facebook-oldalán meg is jelent jó néhány fanyalgó, akik nem örülnek Dorci visszatérésének, pedig a teljesítménye és a személyisége garancia arra, hogy a pályán és a pályán kívül is lesz esemény.

Én egy versenyző kivételével mindenkinek örülök a kékeknél. De Dorcit minek????

Durcit lehetett volna mellőzni.

Durcás Dorci remélem nem csinál most ki senkit.

A Kihívóknál nagyon szerettem volna látni Nagy Danit, Ákost, Benőt, még a Lacikát is, a Dorci helyett meg bármelyik másik lányt, csak őt nem.

Hát, a Pap Dorcit gyerekek azt feltétlen vissza kellett rakni, hogy ismételten egy ország előtt bemutassa a paraszt viselkedését.

És ez csak pár komment, de persze a többieknek sem örül mindenki, ám valamiért náluk kevesebben fanyalognak előre.

Dorci Instagram-oldalán már jóval melegebb a fogadtatás.