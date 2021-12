Laskai Lili, ismertebb nevén Lil G népszerű rapper, három évvel ezelőtt robbant be a köztudatba Petőfi Sándor című slágerével, amit közösen Nemazalánnyal készítettek: a dal mára már túllépte a 34 millió megtekintést a YouTube-on - írja az Origo.

Lil G több közösségi oldalon is jelen van, köztük a TikTokon is, ahol több mint 700 ezren követik a videóit és már 30 millió lájkot gyűjtött. A rapper legújabb videójában mutatta be, hogy több mint kilenc kilót fogyott. A videót 22 óra alatt 200 ezren látták, viszont kommentből egy sincs - mert azokat Lil G letiltotta.