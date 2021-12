– Nagyon sok jó embert ismertem meg az elmúlt időszakban, akik azon voltak, hogy közelebb kerüljek az álmaimhoz. Külön köszönöm Nemazalánynak, hogy részt vett ebben a számomra fontos dalban, hogy minden másban is mellettem áll és számíthatok rá, illetve köszönöm mindenkinek, aki támogatott és segített – hálálkodott közösségi oldalán Marco, majd Nemazalány állandó duettpartnerének, Sofinak is megköszönte a segítséget, hiszen a fiatal énekesnő mutatta be őt mindazoknak, akikkel a dalon dolgozhatott.