Váratlan bejelentést tett Pap Dorci egy puszilkodós kép kíséretében! 😯

Mint arról korában mi is beszámoltunk, hamarosan indul az Exatlon Hungary All Star évada, és Pap Dorci is szerepet kapott benne.

Forras: Instagram

Emiatt úgy tűnik, kénytelen lesz elhanyagolni a közösségi médiáját, ám nincs ok az aggodalomra: a testvére át veszi a profilját! A bejegyzés megtekintése az Instagramon Pap Dorka (@papdorci) által megosztott bejegyzés "Most egy kis időre szeretnék elköszönni tőletek ezzel a poszttal, hisz hamarosan indul az Exatlon Hungary All Star évada, amiben tudjátok, hogy én is szerepelni fogok! Erre az időre a Nővérem veszi át a profilom, ő fog titeket képekkel bombázni." - írta Dorci a fotóhoz. Forrás: Instagram

