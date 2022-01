Az énekes házaspár, Puskás-Dallos Peti és Bogi rendhagyó újévköszöntő videóval jelentkeztek közösségi oldalaikon: ahelyett, hogy egy szilveszteri fellépésről, vagy valamilyen házibuliról közöltek volna néhány felvételt, egy otthon, kettesben töltött este vidám pillanatait osztották meg a rajongókkal. Az előadók azt is elárulták, miért döntöttek úgy, hogy nem mozdulnak ki az év utolsó napján: mivel nemrég örökbe fogadott kutyájuk, Mimo már az első petárdák és tűzijátékok hangjaira is félelemmel reagált, nem akarták egyedül otthon hagyni a rettegő kisállatot. Peti és Bogi azonban így is megtalálta a módját, hogy jól szórakozzanak: a posztolt videóban megmutatták, hogy közösen táncolva köszöntötték 2022-őt.