Bangó Margit élete során többször is megküzdött a gyilkos kórral, és szerencsére mindig győztesen került ki a csatából. A Kossuth-díjas énekesnő egyértelműen a zenét és a közönség szeretetét tartja a gyógyító erejének, jelenleg pedig minden energiájával a búcsúkoncertjére készül - írja a Ripost.

A hot! magazinnak adott interjújában Margit elárulta, esze ágában sincs végleg visszavonulni, de 72 évesen, sok komoly műtéttel a háta mögött már érzi az idő múlását. A hetilapnak azt is elárulta, mi lenne az utolsó kívánsága.

„Talán meg sem érdemlem azt a sok jót, ami megadatott, hiszen bennem is van rossz, az igazamért vérig menő, igazi Kos vagyok. De az Isten valamiért kiválasztott. Most is hozzá fohászkodom: adjon nekem hosszú életet, hogy meglássam, lesz valaki a családból, aki továbbviszi az örökségemet” – magyarázta a végakaratát Bangó, aki sokáig a kis Tinában látta az utódját, most viszont már úgy gondolja, hogy a legkisebb dédunokája, Lara követheti őt a színpadon.