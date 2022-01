"Ez a barátság nem felhőtlen. A mi barátságunk egy hullámvasút, mindig is az volt. Tettél rosszat, én is tettem rosszat. Tudod mi benne a különleges? Hogy itt vagyunk egymásnak most is. Nem egyszerű, de megcsináljuk, mert szeretjük egymást. Sok hibám van, de ezekkel együtt szeretsz, ugyanúgy ahogy én téged. Nem engedem el a kezed, tehetsz bármit, én ott leszek, ha kell ordítok veled, mert hülye vagy, ha kell, egymás vállán sírunk. Mindent megoldunk. Szeretlek, te gyökér nő" - írta.

Forrás: Instagram