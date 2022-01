Bár a rajongói legtöbbször különböző tévéműsor-szereplések vagy együttese, a The Biebers legújabb slágerei miatt követik a munkásságát, Puskás-Dallos Peti édesapja nyomdokait is követi. Puskás Tivadart a nyíregyházi közönség számos alkalommal láthatta a Móricz Zsigmond Színház színpadán, Peti pedig a budapesti Madách Színházban vállal szerepeket hosszú évek óta. Most közösségi oldalán egyik legkedvesebb színházi munkájáról, Andrew Lloyd Webber világhírű darabjáról mesélt a követőinek.



Értékes történet



– Két év után újra színpadon a József és a színes szélesvásznú álomkabát! Ezzel most már 14 éve játszom a szerepet, első főszerepemet a Madách Színházban – írta a színész-énekes a bejegyzésben. – Nagyon durva, hogy mindössze 23 éves voltam, amikor bemutattuk, most meg már közeledem a 40-hez. Mennyire más ember voltam akkor, és mennyi minden formált azóta, nagy örömök és fájdalmak, sikerek és hibák egyaránt! – Valahogy ez a szerep mindig megmarad iránytűnek: ha bedobnak egy kútba, akkor is hinned kell a saját emberi értékeidben és küzdened az álmaidért, még a legnehezebb pillanatokban is. Sokat változtak a céljaim azóta, de József története ugyanúgy bennem él.