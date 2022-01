A Bajnokok kiesett versenyzője a Life TV Ébredj velünk című műsorban elárulta, hogyan jöttek össze. Szó volt a kapcsolatot indító két pusziról, és arról, hogy még mindig megy a vita róla, melyikük indította azt a bizonyos két puszit, illetve az is kiderült, hogy bár nagyon szurkol kedvesének, de bármilyen gyarlón is hangzik, kicsit azért is szurkolt, hogy Dorci kiessen és vele együtt jöjjön haza.

"Remélem, hogy a családja nem nézi most..." - tette hozzá Patrik, akinél persze ez az apró gyarlóság teljesen érthető, hisz ilyen a friss szerelem: az ember minél többet szeretne imádottjával lenni.

Forrás: Life TV