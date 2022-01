Sok kategóriában még csak a reménykedhetnek a jelöltek abban, hogy átvehetik a Petőfi zenei díjat, Katona Petra viszont egészen biztos lehet a rangos elismerésben. A Dal 2021 felfedezettjeként átveheti a hatodik alkalommal kiírt könnyűzenei show-műsor egyik kitüntetését. Szintén díjazott a Kaukázus együttes (Az Év Dala) és a zenekar frontembere, Katona-Horváth János (A Dal 2021 dalszövegírója), valamint az életműdíjas Szakcsi Lakatos Béla, aki a nemzet művésze, Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész és zeneszerző.





Nagyszerű visszacsatolás



– Hatalmas megtiszteltetés és nagyszerű visszacsatolás nekem, hogy átvehetem a Petőfi zenei díjat. Van létjogosultsága annak a stílusnak, irányzatnak, amin elindultam. Ráadásul a napokban hirdették ki, hogy bekerültem a Petőfi Kulturális Ügynökség Nagylemez programjába, így egy elismert producer, Gerendás Dani közreműködésével készíthetjük el az első nagylemezemet.



– A tavalyi év nagyon mozgalmasan indult, hiszen a Visz­lát múlt című első dalommal pár héttel a megjelenése után már versenyben voltam A Dal 2021 műsorban, és a kis csapatommal egészen a döntőig jutottunk. Bár utána a vírus miatt néhány hónapig élőben nem tudtunk zenélni, addig sem unatkoztunk: elkészítettük a második saját dalomat és videóklipemet, a Szárnyalást, valamint a Vándor Viadal országos középiskolás diákvetélkedő szervezőinek felkérésére megírtuk a Jöttem, láttam, győztem-et, ami az esemény himnusza és a versenyt bemutató tévéműsor főcímdala lett. Amint lehetett, rengeteget léptünk fel. Főként akusztikus formációban, de egy szeptemberi fesztiválon már zenekarral álltam színpadra – ráadásul pont a szülővárosomban, Csengerben! Sok újdonságot hozott a tavalyi esztendő, például olyan közreműködéseket, mint az M2 Petőfi TV tánc világnapja alkalmából készített videóklipje, vagy szerzőtársam, Kovács Dani szurkolói dala, amit a részben budapesti rendezésű labdarúgó-Európa-bajnokságra írt.

– Természetesen voltak, akik emiatt ismertek fel. Néhány hete a metrón megszólított egy kedves hölgy, és egy rövid beszélgetés végén megkérdezte: miért a tömegközlekedést veszem igénybe? Érdekes, sokan azt gondolják, hogy aki szerepel a tévében, az egyből felér a csúcsra. Én ezt a műsort egy nagyszerű bemutatkozásnak fogom fel, de tudom jól, rengeteget kell dolgoznom, hogy kialakulhasson az emberekben egy kép arról, valójában mit is képviselek. A tévé segíthet eljutni a nagyobb tömegekhez, ám egyetlen saját dallal én sem vártam csodát.

A Viszlát múlt annak köszönhető, hogy három hónapig egy óceánjáró hajón énekelt, ahol Kovács Danival esténként akusztikus duó formációban léptek fel. Amikor a koronavírus-járvány elérte a Karib-térséget, a hajótársaság az utasokat nagy nehezen még haza tudta reptetni, de ők a közel ezerfős személyzettel ­bizonytalan ideig a hajón ragadtak, Barbados partjainál horgonyozva. Akkor született meg a Viszlát múlt, hazaérve pedig Koszorú Attilával dolgozták ki a szám hangszerelését, hangzásvilágát, majd Gerendás Dani produceri ötleteivel nyerte el végső formáját a dal.





Sajátos zenei hangulatvilág



– Ha a szólókarrieremet az első dalom megjelenésétől, 2020 decemberétől számítom, azt gondolom, hogy az alig több mint egy évben rengeteg minden történt velem. Olyan lehetőségek nyíltak előttem, amikre egyáltalán nem számítottam, de nagyon hálás vagyok értük. Azóta már három dalom is elérhető és sok ötletem, demófelvételem van, amiken folyamatosan dolgozunk alkotótársaimmal, Danival és Koszorú Attila Titivel. Azt érzem, hogy hosszas keresgélés után sikerült megtalálnunk egy olyan sajátos zenei hangulatot, amit igazán a magaménak érzek, és képviselni tudok a következő dalaimban is. Az a vágyam, hogy minél több saját ötletem jelenjen meg, és a zenei világom találja meg azokat az embereket, akik meríteni tudnak belőle. Manapság egy zenésznek nemcsak az dalszerzéshez és az előadáshoz kell értenie, hanem menedzselnie is kell magát. Sajnos, amikor nagyon belemerülünk az alkotásba, hajlamos vagyok megfeledkezni arról, hogy jelentkezzek és megírjam: „Hahó, nem tűntem el, csak épp dolgozunk valami izgin!” Na, majd az idén...



Egyetlen ember sem léphet kétszer ugyanabba a folyóba, mert az már nem ugyanaz a folyó, és ő már nem ugyanaz. Katona Petra a tengernyi teendőjét követően újra az óceánt választja.

– Danival visszatérünk a Viszlát múlt „szülőföldjére”. Napokon belül ismét a Karib-térségben lépünk fel egy óceánjárón. Reméljük, hogy a környezet ismét nagyon sok új inspirációt ad majd a készülő saját dalokhoz.

