Pap Dorci is kitett magáért, de a pálya végén elesett és csúnyán megütötte magát - írja a Bors.

Minden exatlonistának rémálma, hogy sérülés vagy betegség miatt esik ki a versenyből. Így van ezzel Pap Dorci is, akit eddig elkerültek a komolyabb egészségügyi gondok.

– A pálya vége felé a medencében elestem, és beütöttem a térdemet a medence aljába – mesélte a Borsnak Dorci.

– Az adrenalintól hirtelen nem is éreztem, de ahogy leültem, egyből előjött a fájdalom. Megijedtem, mert az orvos is érzett benne valamit, illetve ott van egy régi heg is. A térdemet féltem a legjobban, úgyhogy tartottam tőle, hogy komolyabb baja lett. Tartok attól, hogy nehogy valami gond legyen a térdemmel, mert a nővéremnek mindkét térdével vannak problémák, így tudom, ez mivel jár. Sajnos, ha az komolyabban megsérül, akkor később már soha nem lesz ugyanolyan.

Forrás: borsonline