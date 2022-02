Az Insta storyjában megmutatta új körmeit, ám lássuk be, akármilyen extra hosszúak is lettek, nehéz figyelni rájuk, mert Barbi a fotón egy eszméletlen dekoltázst is villantott.

Barbi egyébként láthatóan nagy munkában van: készül az új közös száma Herceggel, a TikTokján meg is osztott egy rövidke werk videót a klip forgatásáról.

Forrás: TikTok