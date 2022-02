Nehéz lenne olyan embert találni, aki ne bulizott volna DJ Szatmári és Jucus halhatatlan diszkóslágereire. Az Égess el, a Súgj egy titkot, a Hazudj még és a Száz évet várnék rád dalszövegét még azok is kívülről fújják, akik csak ritkán ropták a szórakozóhelyek parkettjén. A nyíregyházi DJ és az énekesnő most egy ideig nem fog együtt fellépni, azonban a rajongóknak addig sem kell lemondaniuk arról, hogy élőben hallhassák a jól ismert dalokat.

Új felállás

– Új év, új csapat! Épp egy hete posztoltam, hogy Jucus anyai örömök elé néz. Természetesen nagyon várjuk vissza a színpadra – írta Szatmári István közösségi oldalán. – Szeretném, ha a dalaim a fellépések alatt továbbra is élőben, női vokalistával szólalnának meg. Ezért döntöttem úgy, hogy új felállásban folytatom a munkát. Erre a feladatra egy remek partnert találtam Szakos Andrea személyében, aki a Mega­sztár utolsó szériájának ezüstérmese.

Fergeteges bulikat ígér

– Színes repertoárt tudhat maga mögött, megfordult a rockszínpadokon, közös dala volt többek között Majkával, de frontembere volt a Karmapirin zenekarnak is. A kitűnő hang mellett Andi remek írói vénával rendelkezik. Pop albumok-dalok szövegírója és közben első regényén munkálkodik. Szavazzatok nekünk bizalmat, és mi hozunk nektek új dalokat és fergeteges bulikat – méltatta új partnerét a DJ.

A tiszavasvári születésű énekesnő, Szakos Andi körülbelül egy évvel ezelőtt jelentette be, hogy többévnyi közös munka után elváltak útjaik a Karmapirin zenekar tagjaival, azonban biztosította róla a közönséget, hogy sok meglepetéssel készül. Azóta ­Aadyn művésznéven énekelt a The HouseMonkeys formáció dalaiban és együtt muzsikált az Abrakazabra együttessel is.