Korábban már bebizonyította a nézőknek Puskás-Dallos Bogi, hogy nemcsak énekesnőként állja meg a helyét, hanem jól játszik szerepeket is – a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban férjével, Puskás-Dallos Péterrel és apósával, Puskás Tivadarral játszott együtt A Napsugár fiúk című előadásban. Most egy olyan feladatot vállalt el, melyben énektudására és színészi vénájára is szükség van: a TV2 Sztárban sztár című műsorának idei csapatát erősíti.

A közönség vasárnap este láthatta az első adást, melyben Bogi az Aranybula című slágert énekelte el a Pamkutya formációtól, így egyszerre nem is egy, hanem két előadót kellett lemásolnia a színpadon. Ehhez drámai változáson kellett keresztülmennie a sminkszobában, teljesen felismerhetetlenre maszkírozva lépett színpadra.

Folytatja a versenyt

Az énekesnő produkciója a zsűri és a közönség tetszését is elnyerte, így a hétvégén újra megmérettetheti magát a műsorban: legközelebb az ismert magyar énekesnő, Zséda bőrébe bújhat majd.