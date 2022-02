A Valamit a semmiből című dal – amelyhez egy „időutazásos” klip is készült – csak a nyitánya Zola hamarosan megjelenő albumának. A Felhalkítva lemezen akusztikus, élő hangszeres számokat hallhatunk majd, melyek az énekes személyes élményeiből születtek – adta hírül a Gold Record.





Magasra tették a lécet



A New Level Empire frontembere természetesen a zenekari tevékenysége mellett ápolja egyéni zenei karrierjét. Ez nem újdonság, hiszen az elmúlt évek során Zolakusztika önálló estéin a közönség már megismerhette a zenész korábbi dalait, történeteit, előadásmódját.



– Vannak dalok, amik más öltözéket, más hangszerelést és más előadásmódot igényelnek, mint a zenekariak. Ez egy művészi önkifejezés, szentimentálisabb, mélyebb, akusztikusabb, de a műfaj „mainstreamesebb” változatában. Afféle egyszemélyes kaland – meséli Zola. Utóbbi már csak azért is igaz, mert a lemez trackjeiben felcsendülő hangszerek mindegyikén Zola játszik. A Valamit a semmiből egy dinamikus akusztikus szerzemény és egyben személyes történet. A tervezés, újrakezdés, költözés, építés témakörét mutatja be a dal, többek között a négy égtáj segítségével. A naturális hangszerelés gitárközpontú, de felcsendül benne több ütőhangszer, zongora és harangjáték is. A számhoz kreatív, egyedi megoldásokat felvonultató videóklip is készült.

– A dal megfilmesítéséhez magasra tettük a lécet. Sok technikai megoldást és ötletet szerettem volna egybesűríteni. Az egyik ilyen volt, hogy az időhurok, időparadoxon legyen az alappillére a történetnek. Ezt bontottuk ki, és vegyítettük az osztott képernyős, félig lassított képi világgal, mely mindegyike egysnittes. Nagyon kell figyelni a megtekintése közben, hiszen a négy jelenet összekapcsolódik egy nagy sztorivá! Olyan klipet szerettem volna alkotni, amit a közönség akár többször is megnéz, vagy mert leköti, vagy mert meg akarja fejteni, hogy mit is lát, miként is áll össze. Számomra a Valamit a semmiből nagyon fontos, nem szerettem volna egy tucatklippel elintézni – fűzi hozzá Zola.



Borítókép: Zola hamarosan új szólóalbummal jelentkezik | Fotó: Gold Record