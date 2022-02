Muri Enikő közösségi oldalán egy élő videóban mesélt arról, hogy zenekarával, a Sugarloaffal mennyi mindenre készül a közeljövőben. Az együttes még októberben adott jubileumi koncertet a fővárosban, a nyíregyházi énekesnő pedig elárulta, hogy a fellépésen készült felvételek jelenleg is vágóasztalon vannak, így azok is átélhetik majd a bulit, akik nem tudtak személyesen ott lenni.

Egy kutyus is várja

– Arra a kérdésre, hogy lesz-e mostanában színházi szerepem, egy határozott nem a válaszom – tette hozzá az énekesnő. – Nagyon sok időmet lefoglalja a zenekar. Tudom, ennek nincs mindig látható jele, és nem számolok be minden pillanatról, de nagyon sokat dolgozunk a fiúkkal. Most éppen a háttérben dalokat gyártunk, ezzel mennek el a napok, olykor a hetek is. Lesznek meglepetéseink ebben az évben!

A rajongók arra is kíváncsiak voltak, hogy Enikő mikor látogat el legközelebb szülővárosába, Nyíregyházára. Az előadó nem tudta megmondani, hogy mikor tud legközelebb hazalátogatni, azonban azt elárulta, hogy a szabolcsi megyeszékhelyen nemcsak családja, hanem 15 éves csivava kutyája is mindig várja az érkezését.