Jól indult 2022 a fiatal nyíregyházi énekesnőnek: nem csak karrierje szárnyal, a jelek szerint magán­életében is minden a lehető legjobban halad. Nemazalány tavaly sok rajongót meglepett azzal, hogy több év után kibékült barátnőjével és egykori duettpartnerével, a rapper Lil G-vel, most pedig azt is elárulta, hogy a szívét is elrabolta valaki.

Saját dal is lesz

Az előadó a közelmúltban kérdésekre válaszolt a közösségi oldalán, a rajongók pedig kihasználták a lehetőséget, és a szerelmi életére is rákérdeztek. Nem­azalány pedig nemcsak azt mondta el, hogy szerelmes, hanem lovagjáról is lerántotta a leplet: Szlépka Armand egykori jégkorongos és valóságshow-szereplő lett szíve választottja.

Az internetsztár persze nemcsak a magánéletéről mesélt, hanem arról is, amiért olyan sokan megszerették: a zenéjéről. Az énekesnőtől azt is megtudhatta a közönség, hogy továbbra is Sofi mellett képzeli el a karrierjét, jelenleg a következő közös klipjükön dolgoznak, de egy nagy meglepetéssel is készül: hamarosan egy szólószerzeménnyel is jelentkezik. Utóbbira rajongói már nagyon régóta várnak, hiszen Nemazalány 2020 nyarán jelentkezett legutóbb önálló dallal.