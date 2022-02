Vasvári Vivient néhány évvel ezelőtt luxusfeleségként ismerhette meg az ország, majd gasztronómia és párkapcsolati vetélkedőben és a TV2 Farm VIP című valóságshow-jában is szerepelt. A napokban közösségi oldalán rajongói kérdésekre válaszolt, melyekből kiderült, hogy nagy tervei vannak. Egyik követője felvetette, hogy a sok szereplés után éppen itt az ideje, hogy ne csak mellékszereplőként tűnjön fel egy programban, hanem kipróbálja magát műsorvezetőként is. A rajongó látatlanba is rátapintott Vivien egyik éppen futó projektjére, hiszen a válaszból kiderült: jelenleg is saját műsora tervezésén és gyártásán dolgozik.

A modell nem árult el semmit a készülő produkcióról, így azt sem lehet tudni, hogy műsorvezetőként fog-e feltűnni, egy saját reality főszereplője lesz, vagy esetleg egy eddig ismeretlen terepre merészkedik majd. Annyit azonban megígért a rajongóknak, hogy az új műsora „ütős lesz”!