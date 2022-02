Dúl a lámúr 33 perce

Romantika a köbön: titokban minden nő arra vágyik, hogy úgy induljon a reggele, mint most a Zsófié!

Szabó ZsóA fotó alapján nagyon úgy fest, hogy reggel egy szerelmes cetli fogadta a tükörre ragasztva: "You are the love of my life" - vagyis "te vagy életem szerelme". Talán nem lövünk bakot, ha a kommentelőkkel karöltve mi is arra tippelünk, bizony Shane hagyta ezt a romantikus üzenetet Zsófinak. Forrás: Instagramfi egy nagyon cuki fotót osztott meg szombat reggel az Instáján, hogy ezzel is csodás hétvégét kívánjon követőinek.

Forrás: Bors, Nemzeti Sport

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Szabo Zsofi (@szabozsofi) által megosztott bejegyzés Forrás: Instagram