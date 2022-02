A Dal 2022 új zsűritagja, Egri Péter extra produkcióval tér vissza a dalválasztó színpadára – közölte lapunkkal az MTVA. Az első élő show alkalmával a műsor másik ítésze, Wolf Kati járult hozzá saját előadásával a nézők szórakoztatásához, most pedig a Mystery Gang frontemberén a sor.

Megyei versenyzők

Egri Péternek nem idegen A Dal: bár most zsűritagként izgulhatja végig, hogy melyik nóta lesz az év dala, 2014-ben zenekarával résztvevőként mérettette meg magát a versenyben, így minden oldalról megismerhette a műsort. A rockabilly műfaj hazai nagykövetének célja, hogy extra produkciójával táncra perdítse a képernyők előtt ülőket.

A Dal 2022 idei mezőnyében összesen 40 zeneszám hangzik el, az előválogatókon 10-10 zenekar és énekes mutatja meg, hogy milyen szerzeménnyel pályázik „Az Év Dala 2022” cím elnyerésére. A szombati adásban megyei versenyzőknek is szurkolhatunk: az ajaki színész-énekesnő, Gubik Petra, valamint a tiszalöki Szabó András együttese, a Pink & The Panthers is megmutatja majd dalát. A tavalyi nyertes, az Egyetlen szó című produkcióval győzedelmeskedő Kaukázus szintén szombat este mutatja be egy fővárosi koncerthelyszínen Lux című, vadonatúj lemezét, melyet a nyereményük részeként készíthettek el.