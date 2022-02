Hiába távozott a Kihívók csapatából Szabó-Thomka Hanna, mégis maradt bőven feszültség csapaton belül. Az első évados lányok és a csapat többi tagja továbbra is két külön klikket alkotnak. Salander Dorina borította megint a bilit, nem ért egyet az influenszerek világával, és ezt újfent Pap Dorci szemébe mondta - számolt be a Bors.

Az Exatlon Hungary All Star első évados lányai és a csapat többi tagja közt a kezdetektől érezni a feszültséget, ami időről-időre be is robban. Dorina már nem első alkalommal megy neki az influenszereknek, akik szerinte hamis képet mutatnak, és sosem őszinték. Mint ismert, Pap Dorcinak is ez a munkája.

- Az az elsődleges céljuk, hogy mindenki szeresse őket, szeretnének folyamatosan megfelelni a külvilágnak, emiatt nem vállalják fel az őszinte véleményüket

– mondta Dorka. – Ez egy olyan életstílus és hozzáállás, ami tőlem nagyon távol áll. Én szeretnék önazonos lenni, és szeretném, ha az önképem elsődleges forrása, nem az lenne, hogyan látnak mások. Ezért nevetséges nekem ez az egész influenszerkedés. Mire befolyásoljanak engem olyan emberek, akik még nagyon fiatalok, így túl sok élettapasztalatuk sincs, egyáltalán nem tartoznak az én érdeklődési körömbe, és általában ezt parodizálom.

Pap Dorci igyekszik nem magára venni csapattársa kirohanását.

Sajnos ez otthon, a való életben is egy negatív kifejezés lett, amit én nem értek.

- Ahogyan Hanna kiakadt, hogy Geri a szájára vette a tanári állását, ugyanúgy kiakadhatnék ezen is, mivel nekem ez a munkám. Nem jó érzés, hogy ezt minősíti, de igyekszem ezt is elengedni és nem a szívemre venni.