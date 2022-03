Az Insta story-jában Barbi további infókat is megosztott az ügyről, köztük az ominózus videót, amiből az elkövető kinyerte azt a fotót, amit később a vetkőztetéshez használt.

"Anno egy 14 éves fiú szerkesztette le rólam a bikinimet! Most megint elővettétek ezt a képet, ne dőljetek már be, amúgyis látszik, hogy szerkesztett..." - írta Barbi, és megosztotta a leleplező videót is, amin látszik, hogy tényleg bikiniben és nem meztelenül volt akkor és ott...

Mivel az Insta story-ba töltött tartalmak csak 24 óráig érhetőek el, érdemes gyorsan rárepülni a vidire, míg el nem tűnik, itt tekinthető meg:

https://www.instagram.com/stories/opitz.barbara/2802695271109796534/?hl=hu

Barbi a meztelen képet előállító fiúhoz is szólt pár mondatot, többek között azt írta:

Gondolkozz el azon, hogy erre mennyire lehetsz majd büszke, illetve a szüleit mennyire lennének büszke rá? Elfogadom a bocsánatkérést, de legközelebb gondolkodj, aztán cselekedj, ne legyen több ilyen...

Forrás: Instagram