Pap Dorci számára igazi hullámvasút az Exatlon All Star versenye. A kihívó már többször is mélypontra került, hiszen rögtön a játék elején búcsúzott a szerelme, Esztergályos Patrik, párbajoznia kellett a barátnőjével, aki emiatt nem is tudott a játékba kerülni, visszatért Besenyei Bogi, akivel továbbra sem tudta rendezni a viszonyát, illetve elveszítette a legfőbb szövetségesét, Novák Zalánt is. Dorci a Ripostnak mesélte el, hogy élte meg ezeket a pillanatokat.

Ebben az évadban az eddigi idő alatt sokkal több lelki megpróbáltatás ért, mint a második évadban öt hónap alatt összesen. Nagyon-nagyon nehéz ezeket jól kezelni és nem befordulni, újra és újra felállni. Mindig azt gondoltam, hogy már nem jöhet semmi más, de mindig jött egy újabb mélypont. Őszintén nem tudom, hogy sikerült ezeken túllendülni. Azt gondolom, hogy nagyon jó a csapat és mindig volt mellettem valaki, akivel meg tudtam beszélni az adott helyzetet, ki tudtam adni a gondjaimat, talán ez segített

- kezdte a kihívó, akit talán Patrik elvesztése viselt meg a legjobban, hiszen el sem tudtak köszönni egymástól.

Ahogy telik az idő, egyre nehezebben viselem a család és Patrik hiányát is. Patrikkal nyilván a legrosszabbkor kellett elválnunk, mert még nagyon az elején voltunk ennek a kapcsolatnak, pont a legjobb rész következett volna. E mellett ugye itt el se tudtunk köszönni, és ez bennem maradt, az a szomorú érzés, amikor megláttam, hogy nem ő jött vissza a párbajról. De igyekszem ezt félretenni, és ha már eddig itt maradtam, küzdeni fogok a végéig.

Nem békülnek Bogival

Dorci és Bogi között továbbra is érezhető a feszültség, hiába próbálták már többször is megbeszélni egymással a sérelmeiket. A kihívó úgy érzi, az ő kapcsolatukra sosem lesz megoldás.

Én pont azt mondtam mindenkinek, amikor bejött Bogi, hogy ezen nincs mit megbeszélni. A mi kapcsolatunkra soha nem lesz megoldás, ami a második évadban történt közöttünk, azt nem lehet megbeszélni, mert annyira mások vagyunk, annyira ütközik a személyiségünk, hogy egyszerűen nincs közös hang. Ezen hiába beszélnénk meg bármit, nem fog megváltozni ő sem, én sem. Annyi lehet, hiszen együtt kell élnünk, hogy próbáljuk ezt kizárni, minél kevesebb konfliktussal, megtartjuk a két lépés távolságot, sosem leszünk barátnők, de tudunk egymás mellett élni.

Dorci nem titkolja, bizony ez a feszültség rányomja a bélyegét a teljesítményére is.

Én megmondom őszintén, hogy nagyon érzem magamon azt, hogy sok energiát elvesz az, hogy erre is figyelnem kell, hogy kezeljem ezt a helyzetet, hogy mindig jól álljak hozzá, hogy figyeljek a szavaimra és mozdulataimra, ami felé irányul, mert nem szeretnék veszekedést, feszültséget, nem szeretném bántani. Éppen ezért erre tudatosan odafigyelek. Sajnos ezt elég egyoldalúnak érzem, rajta ezt nem látom. Ez a figyelem sokat kivesz belőlem, fáraszt is, erre nemrég jöttem rá, hogy e miatt fejben jóval fáradtabb vagyok. Ez hatással lehet a teljesítményemre, de nem fogom erre, hogy most nem megy annyira a játék, mint a második évadban. A két évadot össze sem lehet hasonlítani, ez a mostani nagyon más

- tette hozzá Dorci.