– Nem lehetett tudni, mi lesz a verseny kimenetele, hiszen nagyon erős volt a mezőny, sok jó dallal és zenésszel. Ezért is lepett meg minket, hogy nyertünk – árulta el Oláh Ibolya az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorában.



A Dal idei évadában a tiszadobi énekesnő Nem adom el című slágere nyerte el „Az Év Dala 2022” címet, ezzel együtt pedig hazavihette a tízmillió forint fődíjat, amelyet a zenei produkciójának fejlesztésére fordíthat, valamint a következő egy évben egy tízdalos lemezt és egy videóklipet is készíthet. Így nagyon izgalmas időszak vár az előadóra, hiszen a győztes dala címét viselő albumot is még csak most májusban mutatja be egy koncerten a nagyközönségnek.





Hálás a műsornak



– Sokat köszönhetek a műsornak, sok jó dolgot kaptam és tanultam is a verseny alatt. Ez a dalválasztó nagy felelősséggel jár, sokan nézik, és minden percben száz százalékot kell nyújtani – emelte ki Oláh Ibolya, majd hozzátette: ennek megfelelően Födő Sándor zeneszerzővel végig a maximumra törekedtek.



Borítókép: Oláh Ibolya nem gondolta, hogy nyerni fog a dalválasztón | Fotó: MTVA