A Kár értünk című dalt a rapper Vinivel énekelte fel, és videóklipet is forgattak szerzeményükhöz, amely rövid idő alatt közel százezer kattintást ért el a legnépszerűbb videómegosztó portálon. Sofi nagyon várta már, hogy a közönségnek is megmutassa a dalt: közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy nagyon sokat dolgoztak a nótán, így érthetően nagyon szeretnék, ha a rajongók tetszését is elnyerné. A slágert a két előadó közösen írta, a munkálatokban pedig Sofi állandó duettpartnere, a szintén nyíregyházi Nemazalány is segítségére volt a párosnak. A dal egy fiatal pár fájdalmas szakítását meséli el a közönségnek.