Brutál szexi képeket lőtt az Exatlon Hungary All Star Kihívójáról, Papp Dorciról Ördög Nóra férje. Nánási Pál az Instagramra töltött fel egy videót a fotózásról, amihez azt írta: Menő képek születtek, Dorci is menő! A látványos sorozatot aztán a saját weboldalán is megosztotta.

Nagyon élveztem! Az elején még szégyenlős voltam egy kicsit. Azt éreztem, hogy nem tudom, mit csináljak, merre forduljak – fogalmazott Dorci, aki valamelyik képen tangában mutatja meg formás hátsóját.

Könnyű dolgom volt vele. Szexi, jól néz ki, ismeri a testét – mondta Nánási Pál.

Forrás: borsonline.hu