Már hosszú hónapok óta várják a rajongók, hogy meghallgathassák a fiatal sonkádi énekesnő, Opitz Barbi legújabb dalát: a Vélemény című szerzeményből ugyanis még tavaly mutatott egy nagyon rövid részletet a közösségi oldalán, hogy megtudja, hogyan fogadja a közönség a stílusváltást.



Latinos dallamok, táncra hívó ritmusok, esetleg egy-két érzelmes dal – eddig főleg ilyen dalokkal jelentkezett az előadó. Úgy tűnik azonban, hogy Barbi szeretné megmutatni, milyen sokoldalú: új dalában nemcsak énekhangjával, hanem raptudásával is szeretné lenyűgözni a hallgatóságot.





Sorban készülnek a dalok



A Vélemény című zeneszámmal azoknak szeretne válaszolni, akik negatív kommentekkel kritizálják őt az interneten.

A friss dal klipjét alig egy hét alatt több mint 160 ezren nézték meg az egyik legnépszerűbb videómegosztó portálon, és a legfelkapottabb hazai tartalmak között is helyet kapott. Barbi azonban máris a következő újdonságra készül, ugyanis Herceggel is készített egy közös dalt, melynek a videóklipjén jelenleg is dolgoznak.

Borítókép: Pillanatkép a Vélemény című dal klipjéből | Fotó: Gold Record Hungary