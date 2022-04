ByeAlex és Benjamina egy évvel ezelőtt találkoztak egy klipforgatáson, de kapcsolatukat csak novemberben vállalták fel a nyilvánosság előtt - azóta is nagy a szerelem kettőjük között. A pár nemrég elutazott Szlovákiába pihenni, ahol jacuzzizással töltötték az időt. A pillanatot meg is örökítették, és több igazán szexi kép is készült Benjamináról, melyben a modell még jobban kihangsúlyozta egyébként is tökéletes dekoltázsát - szúrta ki a life.hu.