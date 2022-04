Válogatottsági rekorderünk elárulta, hogy lezárt egy nagyon fontos fejezetet az életében - írja a Bors. Közel két és fél éve, 2019. november 19-én lépett pályára utoljára a magyar labdarúgó-válogatottban Dzsudzsák Balázs. A 108 bevetésével - Király Gáborral holtversenyben - csúcstartó középpályás a Wales elleni vesztes Eb-selejtező óta sokáig reménykedett abban, hogy újra meghívót kap Marco Rossi szövetségi kapitánytól – de ezzel az álmával mára leszámolt.

A Debrecenbe 2020 őszén közel 13 évnyi légiós-pályafutás után hazatért Dzsudzsák szavaiból kiderül: nem mindig értett egyet a mellőzésével. Mára valamelyest megbékélt ezzel, vagy legalábbis a nyilvánosság előtt nem akar kipakolni.

– Egyelőre nem szeretném megosztani az érzéseimet ezzel kapcsolatban, mert abból napokig téma lenne. Nem is az a cél, hogy bármit is kirobbantsak, vagy hogy véleményt formáljak. Ha eljön az ideje, szívesen kifejtem a gondolataimat. Most már sokkal nyugodtabban tudok beszélni erről, de azért még biztos, hogy a végére felhúznám magam.

Vágyom a válogatott meccsre, de látom, hogy ez különböző okok miatt már nem adatik meg nekem

– mondta Dzsudzsák a Sportrádiónak adott exkluzív interjújában.