Két évvel ezelőtt az országos erőemelő Liga Kupán az open/felnőtt kategóriában Csatlós Klaudia lett az összes női versenyző közül a legerősebb. A nyíregyházi sportolónő újabban más területeken bontogatja szárnyait: tavaly a döntőig jutott a Humortechnikum tehetségkutató versenyben, majd Orosz Gyuri felkérte, hogy csatlakozzon a Stand Up Comedy Humortársulatba.

Gyorsan halad

– A versenyre úgy jelentkeztem, hogy egyetlen ismerősömnek sem mondtam el. A családom sem tudott róla, hogy vannak ilyen ambícióim. Amikor a Humortechnikum döntőse lettem, teljesen más érzés volt, mint egy sportversenyen nyerni. Ezen a versenyen is volt díj, ezt is munka előzte meg, kellett hozzá kitartás, sőt izzadtam is. Viszont ezen a versenyen nem a célba értem, hanem a rajthoz – emlékezett vissza a kezdetekre Csatlós Klaudia.

– Ez valóban a rajtvonal, hiszen a kemény munka ezután jön. Közös ötletelések és sok klubfellépés után mutatkozhat be valaki a televízióban vagy a Rádiókabaréban. Klaudia nagyon gyorsan halad, így tavaly a szilveszteri Frizbiben lehetőséget kapott a szereplésre. Igen jól sikerült, áprilisban pedig együtt lépünk színpadra Nyíregyházán – fűzte hozzá Orosz Gyuri humorista, a társulat művészeti vezetője.

Pénteken fellépés

– A szüleim Nyíregyházán laknak, a fellépések pedig a fővárosban vannak és hétköznap, ezért eddig nem tudtak élőben megnézni. Most viszont végre lesz lehetőségük rá, és a barátaim is most látnak majd először színpadon, ezért picit jobban izgulok, de nagyon várom is – árulta el Klaudia. Az előadás április 22-én lesz az Alvégesi Művelődési Házban, ahol Orosz Gyuri és Csatlós Klaudia mellett a szintén nyíregyházi Horváth Gábor is színpadra lép és premier előtt mutatja be a Showder Klubba szánt, tavaszi műsorát.

Borítókép: standupcomedy.hu