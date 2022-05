Elkalauzoltak minket a Mámor tér 3-ra, betörték az ablakokat egy zúzós bulival, megmondták a magukét a pénzeszsákoknak, elmeséltek egy mai szerelmi történetet − most pedig egy vadiúj lemezzel mutatkoznak be a nyíregyházi rockzenekar, a Tortuga tagjai. Az együttesre akkor figyelt fel az egész ország, amikor a legnagyobb hazai dalválasztó műsorban A Dal 2020 Felfedezettje és a Petőfi Zenei Díj az Év Felfedezettje díjat is elnyerték. A friss, Ez a mozi! című, tízdalos korongjuk május 26-án jelenik meg, és aznap Budapesten a Barba Negrában egy lemezbemutató koncertre is várják a rajongókat.

Jönnek az újdonságok

− A dalok fele, vagyis a Törnek az ablakok, a Kérlek, a Csak te vagy, a Love Story és a Pénzes­zsák már ismerős a közönségnek, a másik öt azonban igazi újdonság lesz. Ezeket a dalokat azok hallhatják majd először élőben, akik ott lesznek a lemezbemutató koncerten − mondta el lapunknak Tomku Milán, a banda énekese és basszusgitárosa.

− A lemez az egyik dalról kapta a címét, de nincs különösebb oka, hogy ezt választottuk címadónak. Egyszerűen csak jól hangzott, hiszen most a Tortuga ezt a lemezt „vetíti”! Hamarosan videó is készül hozzá – azonban előbb még egy másik dal kerül sorra. Május 22-én, vasárnap debütál ugyanis a Csernobil klipje.

A banda még tavaly arról mesélt lapunknak, hogy terveik szerint az új − akkor még készülő − lemez minden nótájához készül majd klip. Ehhez a tervhez még mindig ragaszkodnak: Milán elárulta, hogy valószínűleg nem mindegyikben szerepelnek majd a bandatagok és lesz olyan nóta, amihez dalszöveges videót terveznek, de egyik szerzemény sem marad mozgókép nélkül. Sőt, ha minden jól megy, most igencsak felpörögnek majd az események: a Csernobil premierje utáni héten szeretnének egy újabb dalt megmutatni a közönségnek − de ez egyelőre maradjon inkább meglepetés.

Jön a fesztiválszezon

− Érdekesen alakult ennek a lemeznek a története, mert úgy láttunk hozzá az elkészítéséhez, hogy már voltak meglévő demók és ötletelések, azonban ezek közül végül egyik sem került fel a korongra. Az Ez a mozi! összes dala zsír új. Olyan szerzemények, amelyeket eredetileg nem is terveztünk, és amelyekről a munka kezdetén még nem gondoltuk volna, hogy helyet kapnak majd a lemezen − fűzte hozzá az énekes.

− Amikor 2019-ben elkészült az első lemezünk, még gyerekcipőben jártunk, a zenekar összhangja és az én előadásmódom szempontjából is, most azonban már egy sokkal profibb albumot adhatunk ki a kezeink közül. Úgy érzem, hogy most fog elindulni a Tortuga időszámítása! Most értünk meg!

A zenekar tavaly végigkoncertezte a fesztiválszezont, és erre az évre sem terveztek sok pihenést. Milán ígérete szerint ez a nyaruk is ugyanolyan mozgalmas lesz, mint az előző, így a következő hónapokban az ország számos pontján felcsendül majd a „tornacipős rock & roll”!

Borítókép: A zenekar archívuma