Mindenki értetlenül állt a hír előtt múlt héten, miszerint Szabó Zsófi szakított a vőlegényével, Shane Tusup amerikai edzővel. Ennek ellenére Zsófin a szakítás meg sem látszik: mosolygós, és kifejezetten úgy tűnik, mintha jól érezné magát. A barátok szerint bármennyire szerette is Tusupot, most végre felszabadult - írja a Ripost.

A szakítás után már látja a hibáit, tudja, ez volt a jó döntés. Ez a szerelem nagyon intenzív volt, szenvedélyes, és minden gyorsan történt, Zsófinak szinte esélye sem volt, hogy a kapcsolata egyes szintjeit élvezze, megélje, máris újabb és újabb dolgok történtek

– sorolta egy közeli ismerős.

Még egy éve sincs annak, hogy megismerkedtek, hiszen tavaly június elején találkoztak, amikor Shane még párkapcsolatban élt. Alig pár hónap múlva már a közös jövőről beszéltek, Shane pedig kijelentette, hogy Zsófi mellett szeretné leélni az életét. Úgy tudni, az amerikai edző már karácsonykor meg akarta kérni a vonzó műsorvezető kezét. A leánykérés végül februárban megtörtént, ennek ellenére Zsófi barátja is próbálta óvatosságra inteni a műsorvezetőt.

A kapcsolatuk elejétől fogva többen emlegették neki az edző régi ügyeit, de Zsófi hajthatatlan volt – magyarázta a Blikknek az ismerős, aki szerint a műsorvezető valahol mélyen a szívében érezte, hogy valami nem stimmel.

Amikor azon a bizonyos napon előjött Shane Tusup valódi énje, Zsófi nagyon megijedt, de hamar meg is hozta a döntést, hogy véget vet ennek a kapcsolatnak, épp azért, mert legbelül már látta a jeleit annak, hogy talán mégsem az amerikai férfi a megfelelő ember a számára, és bármennyire is sármos Shane, aki most is harcol Zsófiért, hosszú távon ez a jó döntés.