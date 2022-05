Az Exatlon című extrém sportvetélkedő versenyzője, Pap Dorci a napokban a rajongók kérdéseire válaszolt közösségi oldalán: többek között családjáról, párkapcsolatáról és terveiről mesélt a kíváncsiskodóknak.

Jó testvérek

Amíg a fiatal sportoló az Exatlon All Star epizódjait forgatta Dominikán, Instagram-oldalát a testvérére, Tamarára bízta, így a követői azt is tudni szerették volna, hogy mekkora a testéri szeretet és bizalom a két lány között.

– Kisebb korunkban volt olyan időszakunk, amikor sokat veszekedtünk, de ez teljesen megváltozott. Ettől függetlenül mindig is nagyon jó tesók voltunk, nagyon szeretjük egymást – mesélte Dorci.

Az Exatlonban számos olyan feladatot kellett megoldani a versenyzőknek, ami kiváló erőnlétet és ügyességet kívánt. A rajongók így arról is érdeklődtek, hogy milyen sportokat űz Dorci, ő pedig elmesélte, hogy mostanában biciklizni szeret a természetben.

Mindent megbeszélnek

A TV2 műsora alatt azt is megtudta a közönség, hogy a kihívók csapatában játszó nyíregyházi lány és a bajnokokat erősítő Esztergályos Patrik egymásba szerettek. Bár kapcsolatukat nem verték nagy dobra, amikor Patrik kiesett a versenyből és Dorcinak eleredtek a könnyei, a tévénézőknek is egyértelművé vált, hogy a fiatalokat erősebb szálak fűzik össze.

A rajongókat most az is érdekelte, hogy a két szerelmes között mekkora az egyetértés. – Olyan szerintem nem létezik, hogy két ember mindig mindenben egyetértsen! Nekünk is vannak olyan dolgaink, amelyekben nem egyezik a véleményünk, de mindig mindent meg tudunk beszélni, és soha nincs ilyesmiből vitánk – mondta el Dorci. Azt is elárulta, hogy ha minden jól megy, hamarosan együtt költöznek Budapestre párjával. Sőt, arról is mesélt, hogy nagy családot tervez: a jövőben két vagy három gyermeket szeretne.